Beyaz Show'un başlayacağı tarih belli oldu

Kanal D kanalından ekrana gelen ekranların sevilen programı Beyaz Show yeni sezonda izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor

Beyaz Show heyecanı Kanal D ekranlarında 27 Ekim Cuma akşamı kaldığı yerden devam edecek. Beyaz Show'un yeni sezon ilk bölümünde kimlerin olacağı merak ediliyor. Beyaz Show tanıtım fragmanında Beyazıt Öztürk, ''Beyaz Show 27 Ekim Cuma günü canlı. Filmleri ve dizileri izleyin ama bizi de mutlaka izleyin'' mesajı veriyor.