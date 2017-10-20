20/10/2017 12:56


Gökhan Özoğuz kavga iddialarına yanıt verdi

Gökhan Özoğuz

O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe'nin ırkçılık iddiasıyla kavga ettikleri iddia edilmişti

Tilbe kendisi için yapılan ‘ırkçılık’ tabirini kabul etmezken olayın diğer kahramanı Özoğuz’dan yanıt geldi.

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Bebek’te görüntülenen şarkıcı, “Ne tartışma olmuştur ne de Yıldız Tilbe ırkçı bir insandır. Hepimiz ırkçı olabiliriz Yıldız, olamaz’’ dedi. Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları’nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi’nde birer tarla satın aldı. Gökhan’ın Dağahmetçe Köyü’nde 800 dönüm, Hakan’ın ise 75 dönüm tarla aldığı öğrenildi.


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