Bir zamanlar Türkiye güzeliydi hastaneye kaldırıldı durumu ciddi

Eski Türkiye güzeli Manolya Onur, akciğerine kan taşıyan damarlarından birinde sorun çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

İddiaya göre 1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine geldi. Önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığıldı. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Prenses Nilüfer tarafından da apar topar Ulus'taki Liv Hospital'e kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, maalesef akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşıldı. Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Onur'un durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.