Oktay Kaynarca'dan veda paylaşımı

ATV kanalının ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır' karakterine hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir ayrılık paylaşımı kafaları karıştırdı. Kaynarca’nın bu ifadelerinin sürekli olarak diziden ayrılacağı yazılıp çizilen Deniz Çakır’a bir göndermemi olup olmadığını ise zaman gösterecek. İşte Oktay Kaynarca’nın o satırları: “Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu… Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan.”