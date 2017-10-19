Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti

Ayla adlı filmin gala gecesinde sevgilisi Ali Atay'ın yanında olamayan güzel oyuncu Hazal Kaya, aşkını sosyal medya hesabından haykırdı

Bizim Hikaye adlı dizinin çekimleri nedeniyle gala gecesinde sevgilisi Ali Atay'ı yalnız bırakmak zorunda kalan Hazal Kaya, Instagram sayfasında romantik bir mesaj paylaştı.

İşte Kazal Kaya'nın yaptığı paylaşım: “Bu akşam çalışmak zorunda olduğum ve yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Eminim yine inanılmaz bir iş çıkardın. Seni çok seviyorum. Hazal...”