19/10/2017 12:21


Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti

Hazal Kaya ve Ali Atay

Ayla adlı filmin gala gecesinde sevgilisi Ali Atay'ın yanında olamayan güzel oyuncu Hazal Kaya, aşkını sosyal medya hesabından haykırdı

Bizim Hikaye adlı dizinin çekimleri nedeniyle gala gecesinde sevgilisi Ali Atay'ı yalnız bırakmak zorunda kalan Hazal Kaya, Instagram sayfasında romantik bir mesaj paylaştı.

İşte Kazal Kaya'nın yaptığı paylaşım: “Bu akşam çalışmak zorunda olduğum ve yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Eminim yine inanılmaz bir iş çıkardın. Seni çok seviyorum. Hazal...”


Hazal Kaya ve Ali Atay
Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti
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