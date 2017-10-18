18/10/2017 16:37


Ankaralı Turgut akciğer kanserine mi yakalandı

Ankaralı Turgut

Uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Ankaralı Turgut'un akciğer kanseri olduğuna dair iddialar ortaya atıldı

Ünlü türkücü Turgut Karataş'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programına bağlanan Ankaralı Turgut: ‘Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. KOAH için Akciğer kanserinin kardeşi diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum.’ açıklamasında bulundu.


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