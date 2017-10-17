Emre Altuğ'dan çok konuşulacak teklif yoksa barışıyorlar mı

İddiaya göre şarkıcı Emre Altup, bu akşamki konserinde sahneye çıkması için eski eşi Çağla Şikel'e teklif götürdü. Şikel de bu teklifi kabul etti ve ikili aynı sahneyi paylaşacak

Yaklaşık 7 yıllık evliliklerini iki yıl önce bitiren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, dostluklarını devam ettiriyor. Altuğ, bugün Zorlu PSM'de Yıldırım Gürses Şarkıları adlı albümünün lansman konserini verecek. Konserde uzun yıllar bale eğitimi alan Çağla Şıkel de sahneye çıkıp dans gösterisi yapacak.