17/10/2017 15:29


Emre Altuğ'dan çok konuşulacak teklif yoksa barışıyorlar mı

Emre Altuğ ve Çağla Şikel

İddiaya göre şarkıcı Emre Altup, bu akşamki konserinde sahneye çıkması için eski eşi Çağla Şikel'e teklif götürdü. Şikel de bu teklifi kabul etti ve ikili aynı sahneyi paylaşacak

Yaklaşık 7 yıllık evliliklerini iki yıl önce bitiren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, dostluklarını devam ettiriyor. Altuğ, bugün Zorlu PSM'de Yıldırım Gürses Şarkıları adlı albümünün lansman konserini verecek. Konserde uzun yıllar bale eğitimi alan Çağla Şıkel de sahneye çıkıp dans gösterisi yapacak.


orman yangını
Milas'ta korkutan yangın
savaş uçağı
F-18 savaş uçağı kalkış sırasında düştü
Emre Altuğ ve Çağla Şikel
Emre Altuğ'dan çok konuşulacak teklif yoksa barışıyorlar mı
galatasaray taraftarı saldırı
Galatasaray taraftarına saldıran kişi hakkında karar verildi
TBMM Dikmen Kapısı
Meclis önünde toplanan kadınlara polis müdahalesi
İlgili Haberler
Yeryüzü Güzeli

Yeryüzü Güzeli yarışmasının birincisi belli oldu

İsimsizler dizisi

İsimsizler dizisi yayından kaldırıldı mı

Aydın Üniversitesi

Ufrad Franchising ödül töreni'nde Aydın Üniversitesi rüzgarı esti

Şeyma Subaşı

O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı

Son Dakika Haberleri
orman yangını

Milas'ta korkutan yangın

savaş uçağı

F-18 savaş uçağı kalkış sırasında düştü

galatasaray taraftarı saldırı

Galatasaray taraftarına saldıran kişi hakkında karar verildi

TBMM Dikmen Kapısı

Meclis önünde toplanan kadınlara polis müdahalesi

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Festival Havası

Merhabalar, Eylül'de yaşayamadığımız yazdan kalma günleri yaşadık geçtiğimiz günlerde ama bu güzel havalar Ophelia fırtınasının etkileri ile son buldu. Kırmızı, toz bulutlu bir gökyüzü ile bizleri ...

Devam