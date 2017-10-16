Ufrad Franchising ödül töreni'nde Aydın Üniversitesi rüzgarı esti

UFRAD Franchising Derneği tarafından verilen II. UFRAD Franchising Ödülleri, Eski Büyükdere İskelesi’nde 13 Ekim’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Avrupa\London - Gala gecesinde yapılan ödül töreninin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencilerinin hazırladıkları kıyafet koleksiyonu, II. UFRAD Franchising Ödülleri’nin verildiği geceye damga vurdu. Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı defilede, İAÜ’lü Moda tasarımcılarının Kars Gücün Zaferi, Sevdamız Karadeniz Amazonlar, Gaziantep Zeugma, Pamukkale Tripolis, Ege Güzeli adlı koleksiyonları içeren karma bir sergi sunumu gerçekleştirildi. Ayakta alkışlanan defile sonrası geceye destek veren Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Ayten Gedik’e teşekkür plaketini UFRAD Franchising Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın takdim etti.

FRANCHİSE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Franchising Büyükluk Ödülü Burger King’e verilirken, Osmanlı Kahvecisi ise Franchising En Hizli Büyüme Ödülü’ne layık Dünya Franchising Zirvesi 2017 ile eş zamanlı gerçekleştirilen II. UFRAD Franchising Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Eski Büyükdere İskelesi’nde 13 Ekim’de düzenlenen gala gecesinde verilen ödül törenine UFRAD Franchise Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılım gösterdi. Ödül töreninde konuşan Dr. Mustafa Aydın, Dünya Franchising Zirvesi ve Franchising Fuarı’nın eğitimden gayrimenkule, bilişimden tekstile, gıdadan kozmetiğe pek çok sektörden girişimcileri buluşturduğunun altını çizdi. Dr. Aydın, 43 milyar dolarlık ciro, 50 binin üzerinde zincir mağaza, 200 bin kişilik istihdama sahip olan ve 2020’da 50 milyar dolarlık bir pazara ulaşması beklenen franchising sisteminin yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret etti. Markalaşmanın önemine dikkat çeken Dr. Aydın, Türkiye’nin 300’ün üzerinde markaya sahip olduğunu belirtti ve “Şu anda 175 tane markamız dünya ekonomi piyasasında yer alıyor. Ana hedefimiz de bu markaların sayısını en az 300’e çıkarmak” dedi.

II. UFRAD Franchising Ödülleri

II. UFRAD Franchising Ödülleri’nin verildiği gala gecesinde; Türkiye’de 638 işletmeye ulaşan Burger King’e ‘Franchising Büyük Ödülü’ verilirken, 5 yıldan kısa sürede 180 franchise’a ulaşan Osmanlı Kahvecisi ise ‘Franchising Büyüme Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa’nın 7 ülkesinde 75 işletme açan Çiğköftem markasına ‘Dışa Açılma Ödülü’ verilirken; 190 işletmede 212 kadın franchise ile büyüme gösteren B-Fit markası ‘Pozitif Ayrımcılık Ödülü’ aldı. Bursa ile özdeşleşmiş Bursa Kebap evine ‘Gelenek Ödülü’, Franchise & More markası ‘Franchise Sistemine Katkı Ödülü’ takdim edilirken; medyafors Fuarcilik a Ozel Tesekkur Odulu ve İzmir’de down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi’ne ‘Mansiyon’ verildi.