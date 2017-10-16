16/10/2017 09:11


Acun Ilıcalı'dan kavga iddialarına yönelik açıklama

Acun Ilıcalı

O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un kavga ettiği öne sürülmüş ve yarışmanın çekimlerinin durdurulduğuna dair basında haberler çıkmıştı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: " Son günlerde herhalde magazinel yazı malzemesi bulmakta zorlanan bazı arkadaşlar, sevgili Yıldız Tilbe ile ilgili gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir haberi gündeme getirmeye çalışmaktalar. O Ses Türkiye çekimlerinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili söylenenler durduk yerde uydurulan yalan ve çarpıtmadan başka bir şey değildir.

Yıldız Tilbe yabancı dil bilmediğini, dolayısıyla yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söylemiştir.

Bu samimi söylemin 'ırkçılık'la ne alakası olabilir. Bundan sonra 'sosyopatça' çarpıtılarak üretilen çirkin senaryoların ise sadece tek bir şeyle alakası olabilir; kötü niyet ve sansasyon yaratma hırsı... Miş'ler ve muş'lar uzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır. Keşke değerli sanatçılarımızı iftiralarla acımasızca karalamak yerine, onlara destek olup üretkenliklerini artırabilsek."


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