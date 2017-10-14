Bahar Öztan için dua istediler

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Bahar Öztan, geçirdiği rahatsızlığın yeniden nüksetmesiyle dün acilen ameliyata alınmış ve ameliyata alınmadan önce sevdiklerinden dua ve güzel dilekler istemişti

Gamzeli Güzel Öztan, 12 saat süren ameliyattan akşam saatlerinde çıktı ve yoğun bakıma alındı.Usta oyuncunun sağlık durumunu yakın dostu Burhan Akdağ, sosyal medya hesabında anlattı.

"Bahar'ımız Halkalı Acıbadem Hastanesi'nde tam 12 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda ne kadar kalacağı belli değil. Aldığım her türlü bilgiyi sizlerle burada paylaşacağım. İyi enerjiye ve duaya ihtiyacı var. Lütfen esirgemeyelim..."

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