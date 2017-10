Survivor 2018 ne zaman başlayacak ilk bölüm ne zaman

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bazı iddialara göre bu yıl son yıllarda yarışan en başarılı yarışmacılar 'All Star' formatında mücadele edecek

İddiaya göre Survivor All Star'da Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin yeri hazır. Televizyonun dahi çocuğu Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star yarışması yapacağını "All star yapacağız" sözleriyle kendi kanalında duyurmuştu.

Yeni sezon Survivor 2018, All Star formatında olacak ve bu güne kadar ses getirmiş tüm isimler bu yarışmada yerini alacak. Muhtemelen Survivor yarışmaları gibi Survivor All Star da geleneksel Survivor başlangıç dönemi içerisinde ekranlarda olacak.

BAZI İSİMLER YARIŞMAK İÇİN HAZIR

