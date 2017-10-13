13/10/2017 13:10


Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında üzen haber

Bahar Öztan

Geçtiğimiz sene kanser hastalığını yenen Yeşilçam'ın güzel sanatçılarından Bahar Öztan Halkalı Acıbadem Hastanesi’nde ameliyata alındı

Bahar Öztan ameliyat öncesi şu satırları kaleme aldı: "Sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum... Benim ruhuma iyi geliyor, sizlerin de ruhuna iyi gelsin diye... Ama hayatta gerçekler var... Hastalığım tekrardan nüksetti... Ben hiç üzülmüyorum. Kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye... Allah kısmet ederse ameliyata gireceğim. Önce Allah'a sonra doktorlara sonra da siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var. Sizi çok ama çok seviyorum... Sevgiyle kalın..."

 

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