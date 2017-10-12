Velayet davasında gerginlik ünlü çiftten zehir zemberek açıklamalar

Ünlü spiker Reha Muhtar ve güzel oyuncu Deniz Uğur'un çocuklarının velayet davasında gerginlik yaşandı

Davada Deniz Uğur'un ikizleri için istediği 30 bin TL'lik iştirak nafakası tartışmaya yol açtı. Dava çıkışı Reha Muhtar, "Bir baba olarak sadece çocuklarımın mutluluğunu istiyorum" dedi. Deniz Uğur ise "Kızım bana diyor ki, 'Seni özledikçe bakıcıma sarılıyorum..." diye konuştu.

Reha Muhtar, "Bir baba olarak sadece çocuklarımın mutluluğunu istiyorum. Ben çocuklarımı aleyhte etkileyecek hiçbir şey söylemem. Onları annelerine karşı doldurmam. Annelerinin aleyhine olacak hiçbir kelime etmem. İddialar beni ilgilendirmez. Benim çocuklarım var. Çocuklar üç buçuk yıldır tenis oynuyorlar. Lisanslı tenis oyuncusu onlar. Doğal olarak lisanslı sporcu olarak devam ediyorlar. Geçen sene nereye gidiyorlarsa bu sene de 50 metre yanındaki yere gidiyorlar. Hepsi bu" diye konuştu.

Deniz Uğur ise, "Benim tek amacım, kızım bana diyor ki, 'Seni özledikçe bakıcıma sarılıyorum... Ben onun mutlu olmasını istiyorum. O kadar" dedi.

Davanın çocukların velayetinin babadan alınarak anneye verilmesi davası olduğunu belirten Şahin "Velayetin anneye verilmesi durumunda 15'er bin lira nafaka talebimiz vardı. Fakat bu nafaka talebi maddi olarak yarar elde etmek için kullanıldığı şeklinde değerlendirildiğinden, müvekkilimin de böyle bir düşüncesi hiçbir zaman olmayacağından dolayı biz nafaka talebimizden vazgeçtik. Dava sadece velayet davası olarak sürecektir" şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazeteci Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında ayrılırken bir protokol imzalamıştı. Protokol gereği ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar da kalacaktı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti.

Kaynak: Sabah