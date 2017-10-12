Erhan Çelik hapse mi giriyor

Eski eşi Gülben Ergen'e şiddet uyguladığı iddiasıyla Erhan Çelik hakkında hapis cezası kararı verilebilir

Sanatçı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti.Söz konusu karar kapsamında, Erhan Çelik, Gülben Ergen'in iş yerine, bulunduğu yerlere, oğulları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Mustafa Ares Erdoğan'ın bulunduğu yerlere ve okullarına 50 metreden fazla yaklaşmayacak, Ergen'e karşı şiddet, tehit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmayacak ve telefon edemeyecek. Gülben Ergen, Erhan Çelik'in hakkında konulan yasaklara uymadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. İstanbul Cmuhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı, Çelik hakkında verilen yasaklara uymadığı gerekçesiyle mahkemeden hakkında 'zorlama hapis kararı verilmesini' talep etti.

HAPİS Mİ YATACAK

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, savcılığın hapis talebini değerlendirecek. Mahkeme, ünlü haber spikeri hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi red edebilir.