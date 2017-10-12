Vatanım Sensin başlıyor işte yeni sezon ilk bölüm fragmanı

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin'in izleyicilerine müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü fragmanı yayınlandı

Kanal D’nin yayınlandığı günden bu yana Türkiye'nin sevdiği ve başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile geçtiğimiz sezona damga vuran dizi bu sezon da oldukça iddialı.Yayınlanan tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken Vatanım Sensin çok yakında izleyici karşısına çıkacak.

VATANIM SENSİN YENİ SEZON İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE