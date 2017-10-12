Zeynep Ilıcalı yılın düğünüyle ilgili ilk kez konuştu

Geçtiğimiz ay Şeyma Subaşı ile dünyaevine giren Acun Ilıcalı'ya eski eşi Zeynep Ilıcalı mutluluklar diledi

Ucankus'a konuşan Zeynep Ilıcalı şunları söyledi: Ben rahatlıkla şunu söyleyeyim, Acun’a mutluluklar diliyorum, çok mutlu olmasını istiyorum. Unutmayın ki çocuklarımın babası… Ama bir takım konular, dedikodular varsa inanın bunlar benim dışımda… Yoksa bu soruya başka türlü tepki verirdim ama içimde hiç bir ukde yok, gördüğünüz gibi yaşanır, biter bazı şeyler diye iki kelimede özetleyebiliyorum… Bitti ve önümüze bakıyoruz. Benim için öncelikle önemli olan dost kalmak kavramı; tartışma ortamlarının içine girmemek-çekilmemek ve en önemlisi çocuklarımızı her türlü dedikodunun dışında tutmak ve onları korumak… Dostuz ama herkesin bir başka hayatı var artık… Çocuklarıyla ilgilenmesi yeterli, ilgileniyor da... Önemli olan insanın istedikleri ve hayattan bekledikleri değil mi?.. Şimdi tek dileğim, samimiyetle söylüyorum benden daha çok mutlu olması…