12/10/2017 09:37


Ateşböceği sevenlerine veda ediyor işte final tarihi

Ateşböceği

Star TV'nin aşk kokan dizisi Ateşböceği düşük reyting nedeniyle 17. bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı Ateşböceği'nin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyordu.

KONUSU

Başarılı ve yalnız bir avukat olan Barış Buka (Seçkin Özdemir), hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez’le( Nilay Deniz) kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış’ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı’yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar. İkisi için de yeni başlayan bu hikayenin başrolünde artık aşk vardır.


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