12/10/2017 09:11


Ünlü türkücünün aracına kurşun yağmuru

Gökhan Doğanay

D-100 Karayolu'nda aracındayken silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki türkücü Gökhan Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Dün gece yarısı saat 03.00 civarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda iddialara göre Doğanay, Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 34 YN 9027 plakalı lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı.

Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı. Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı.

Yaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti. Polis Doğanay'ın bindiği araçta 12 adet mermi izi tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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