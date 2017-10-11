11/10/2017 13:45


İvana Sert'ten yine beyazperde heyecanı

ivana sert

Adı Moda ile özdeşleşen ünlü ikoncan İvana Sert yeni sinema filmi heyecanını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı

Avrupa\Londra - Adı Moda ile özdeşleşen ünlü ikoncan İvana Sert  yeni sinema filmi heyecanını  sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. 

 

 

“Karımı Gördünüz mü” isimli komedi filminde başrollerini Peker Açıkalın ile birlikte paylaşacak olan İvana Sert sosyal medya hesabından filmin duyurumunu gerçekleştirdi. Filmde ünlü ve zengin bir iş adamı olan Rıfkı (Peker Açıkalın)’ın şımarık ve seksi karısı Süreyya’yı canlandıran İvana Sert çekimler için oldukça heyecanlı. Yoğun temposuna rağmen film için özel olarak oyunculuk dersleri almaya başlayan İvana Sert, filmde Peker Açıkalın ile oynamaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.  Peker Açıkalın’ın  oyunculuğunu çok beğendiğini ve ona çok güldüğünü de belirten İvana Sert, Ekim ayında Antalya’da başlayacak filmin çekimleri için birkaç gün sonra Antalya’ya gidecek.

Senaryosu Bülent Pelit tarafından kaleme alınan Karımı Gördünüz mü? Filminin yapımcılığını Aras Yapım ve Apple Box birlikte üstlenirken yönetmen koltuğunda ise yine Bülent Pelit oturuyor. Filmin diğer oyucuları için cast çalışmalarına devam eden yapım ekibi, filmde sürpriz oyuncularında yer alacağının bilgisini verdi. 


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