11/10/2017 08:03


İkizler beklenmedik zamanda geldi

fettah can ve cansu kurtçu

Normal kontrol için hastaneye giden Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti doktorun 'doğum başlamış' açıklaması karşısında büyük heyecan yaşadı

Ünlü müzisyen Fettah Can çifti müjdeli haberi yaptığı açıklama ile duyurdu: 'İkizler bize sürpriz yaptı! Bugün kontrol için hastaneye geldiğimizde doktorumuz doğumun başladığını söyledi... Çok şükür Vera ve Oğul bu akşam üstü sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler. İkizlerimizin sağlığı iyi sadece biraz dinlenmeye ihtiyaçları var ilginize teşekkürler.'


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