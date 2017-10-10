10/10/2017 17:46


Tuğçe Kazaz şimdi de vize kriziyle ilgili konuştu

Tuğçe Kazaz

Son yıllarda hayatındaki değişimler ve siyasete dair yaptığı açıklamalarla adından çokça bahsettiren eski manken Tuğçe Kazaz bu sefer ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine dair açıklama yaptı

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada doların yasaklanması gerektiğini savundu.Kazaz, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı ve "Ütopik gelecek belki ama bence Dolar'ı Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini Dolar'ı basan onlar düşünsün" dedi.

Kazaz, Türkiye'nin maddi olarak sömürüldüğünü  ve ülkenin 'pis bir kaderi' olduğunu söylerken "Maddi olarak dolarcılar, manevi olarak da dolarcıların iti FETÖ tarafından kandırıldık" ifadesini kullandı.

Erdoğan'a flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ konusunda 'Kandırıldık' açıklamasını da hatırlatan Kazaz, "Umarım Cumhurbaşkanımızdan 'Milli irade tarafından kandırıldık' cümlesini duymayız" dedi.

3 gündür kendine 'Sus Tuğçe, konuşma' dediğini söyleyen Kazaz, "AK Parti güçlensin diye ciddi destek verdik. Ama artık o kadar güçlendi ki neredeyse kendini yiyecek. Çünkü güç zehirlenmesi önce gücü yutar. Bu zehirlenmeden kurtulmanın tek yolu, güçlüye uygulanan adaletin güçsüze, güçsüze uygulanan adaletin de güçlüye uygulamasından geçer" diye yazdı.

'Damatlar' konusunda değinen Kazaz, "Ülkemizde babadan oğula geçen bir güç yok; ama damatlara geçen güçler var. Bu damatların damatlıkları Türkiye'ye mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'da 'şefkatli olma' çağrısında bulunan Kazaz, "Cumhurbaşkanım, bugün öyle bir noktadayız ki siz sistemden güçlüsünüz. Bize insanın sistemden daha güvenli ve şefkatli olduğunu gösterin" dedi.


Osman Çakmak
Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek
Mehmet Samim Geredeli
Bürosunda vurulan avukat hayatını kaybetti
selahattin demirtaş
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada flaş karar
cumhurbaşkanı erdoğan
Erdoğan açıkladı Kanal İstanbul projesi o tarihte başlayacak
iskoçya bağımsızlık
İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referanduma gidiyor
İlgili Haberler
Nur Yerlitaş Özge Özpirinçci

Nur Yerlitaş ve Özge Özpirinçci arasında neler oluyor

Yetenek Sizsiniz

Acun Ilıcalı bu sezon o isimle çalışmayacak

Hakan Hepcan

Hakan Hepcan'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Demet Akalın

Demet Akalın millilerin zaferine kayıtsız kalmadı

Son Dakika Haberleri
Osman Çakmak

Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek

Mehmet Samim Geredeli

Bürosunda vurulan avukat hayatını kaybetti

selahattin demirtaş

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada flaş karar

cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan açıkladı Kanal İstanbul projesi o tarihte başlayacak

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Banksy'nin Basquiat Hayranlığı

Jean-Michel Basquiat 31 yıl sonra Londra'ya geldi.Ve onu kapıda Banksy karşıladı! Barbican'da sergi başlamadan sadece 1 gün önce,bilet kuyruğunun başladığı duvara ve sergi salonu giriş yoluna ...

Devam