10/10/2017 17:42


Nur Yerlitaş ve Özge Özpirinçci arasında neler oluyor

Nur Yerlitaş Özge Özpirinçci

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın soyunma kabinin önünde beklemek istemediği ve bu nedenle isyan ettiği öğrenilmişti. Beklediği kabinin içinde ise Özge Özpirinçci'nin olduğu ve bunun üzerine “Bu kadar para veriyorum, beni asla bekletemezsiniz” şeklinde tepkisini gösterdiği ortaya çıkmıştı

Duymayan Kalmasın programına konuşan ünlü modacı Yerlitaş, şu açıklamayı yaptı: "Evet, doğru gerginlik yaşadım ama öyle edepsizlik falan olmadı. O gün panik atağım tutmuştu. Biraz kendim sorunluydum ama konunun Özge'yle hiç ama hiç ilgisi yoktu. Oradaki çalışanla problem yaşadık. Hatta hafta sonu Özge'yi aradım. Bana çok şeker ve nazik davrandı. Kusura bakma, konunun seninle ilgisi yok' dedim. Kızcağızın bana karşı hiçbir kötü davranışı ya da sözü olmadı ama o gün yanında basın danışmanı vardı. Konuyu onun basına haber yaptırdığına inanıyorum. Ama olsun. Hiç sorun değil, ben yaşadığım hiçbir şeyi inkâr etmiyorum. Sonuçta haber değerim çok yüksek!"


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