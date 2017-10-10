Acun Ilıcalı bu sezon o isimle çalışmayacak

Yaklaşık 8 yıldır ekrana gelen Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programında yeni sezon heyecanı başlıyor

İlgiyle izlenen yarışmada bu sezon jüri koltuğunda Ali Tarhan, Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı oturacak. Yetenek Sizsiniz Türkiye, yeni sezonun ilk bölümüyle cumartesi akşamı 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.

Ne zaman başlamıştı?

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 10 Ekim 2009'da Show TV'de yayınlanmaya başlayan Acun Medya tarafından yapılan yetenek yarışması. 2012'de Acun Medya olarak Show TV ile yollarını ayırma kararı alan Acun Ilıcalı, diğer iki yapımıyla birlikte Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin de Star TV'ye geçtiğini duyurdu. 13 Eylül 2014 tarihinden itibaren Acun Ilıcalı'nın kendisine ait olan kanalı Tv8'de yayın hayatına devam etmektedir.