10/10/2017 17:24


Hakan Hepcan'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Hakan Hepcan

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Gomis'e 'maymun' benzetmesi yapan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan için istenen ceza belli oldu

Savcılık “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve “Hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan Hakan Hepcan'ın 3 yıla kadar hapsini talep etti. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı Tweette “maymun" benzetmesi yaptığı iddiasıyla sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından düzenlenen iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü şikayetçi olarak yer alırken; futbolcu Gomis ise “mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Savcılık, şüpheli Hakan Hepcan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de niteliğinde mağdurun şahsına dair olduğunu vurguladı. İddianamede, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla oluşu, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği ifade edildi.

Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, Hakan Hepcan hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin “Hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Savcılık, kendisinin bulunduğu ortamda olayın gerçekleşmemesi ve mağdurun yoğun iş temposu nedeniyle ifadesini almaya gerek görmedi. Kabul edilmesi durumunda Hepcan asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

 

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