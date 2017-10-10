Haluk Levent Ampute Milli Takım için bakın ne yapacak

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi mağlup eden Milliler kupanın sahibi oldu

Türkiye'yi sevindiren galibiyetin ardından sanatçı Haluk Levent, milli takımın oyuncularının çocukları için önemli kararı açıkladı. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’nı tebirk eden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AHBAP olarak milli takım oyuncularının (varsa) çocuklarına prim olarak 1 yıllık burs vermeye karar verdik. Elimizden bu kadar geliyor” dedi. Haluk Levent’in bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.