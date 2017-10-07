İsveçli model tecavüz tehdidi alıyor

Model Arvida Byström oynadığı reklam filminde bacaklarının kıllı olması nedeniyle çok konuşulmuştu. Byström, bu görüntülerin ardından tecavüz tehdidi aldığını iddia etti

26 yaşındaki manken, Adidas'ın yeni model bir spor ayakkabısının reklamında oynadı. Byström reklamın YouTube'da yayınlanmasının ardından bir çok taciz mesajı aldığını belirtti. Byström Instagram'daki bir paylaşımında, sosyal medyadan aldığı doğrudan mesajlarda kendisini tecavüzle tehdit edenler de olduğunu söyledi. Arvida Byström modelliğin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor ve vücut kıllarıyla çektirdiği fotoğraflarla tanınıyor.

Byström'ün Instagram'daki takipçileri arasında kendisine destek verenler de vardı.Brian adlı takipçi: "Bir erkek olarak ben kıllı bacaklarda bir sorun görmüyorum. Kılların orada olmasının bir nedeni var" dedi.

Linonono adlı takipçi de "Traş olup olmayacağına veya vücudunun bi başka yerine neler yapacağına kendin karar vermelisin" yorumunu yaparken, Ina : "Kıllı bacaklar bana göre değil ama sen mutluysan bu harika. Ne istersen onu yap" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe