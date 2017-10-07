07/10/2017 12:38


İsveçli model tecavüz tehdidi alıyor

Arvida Byström

Model Arvida Byström oynadığı reklam filminde bacaklarının kıllı olması nedeniyle çok konuşulmuştu. Byström, bu görüntülerin ardından tecavüz tehdidi aldığını iddia etti

26 yaşındaki manken, Adidas'ın yeni model bir spor ayakkabısının reklamında oynadı. Byström reklamın YouTube'da yayınlanmasının ardından bir çok taciz mesajı aldığını belirtti. Byström Instagram'daki bir paylaşımında, sosyal medyadan aldığı doğrudan mesajlarda kendisini tecavüzle tehdit edenler de olduğunu söyledi. Arvida Byström modelliğin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor ve vücut kıllarıyla çektirdiği fotoğraflarla tanınıyor.

Byström'ün Instagram'daki takipçileri arasında kendisine destek verenler de vardı.Brian adlı takipçi: "Bir erkek olarak ben kıllı bacaklarda bir sorun görmüyorum. Kılların orada olmasının bir nedeni var" dedi.

Linonono adlı takipçi de "Traş olup olmayacağına veya vücudunun bi başka yerine neler yapacağına kendin karar vermelisin" yorumunu yaparken, Ina : "Kıllı bacaklar bana göre değil ama sen mutluysan bu harika. Ne istersen onu yap" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe


Michael Schumacher
Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme
Arvida Byström
İsveçli model tecavüz tehdidi alıyor
acun ılıcalı
Eşi ile ilgili ortaya atılan iddialara Ilıcalı'dan jet yanıt
Sakallı, sarıklı polis
İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı
Burcu Başoğlu
Bomba iddia yemek yemiyor tedavi görüyor
İlgili Haberler
acun ılıcalı

Eşi ile ilgili ortaya atılan iddialara Ilıcalı'dan jet yanıt

Burcu Başoğlu

Bomba iddia yemek yemiyor tedavi görüyor

Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu hastaneden çıktı 'iyiyim' dedi

Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu gece yarısı hastaneye kaldırıldı durumu ciddi

Son Dakika Haberleri
Michael Schumacher

Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

Sakallı, sarıklı polis

İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı

cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan 'Belediyelerde bazı değişiklikler yapacağız'

yağışlı hava

İstanbullular dikkat akşam saatlerinde aniden bastıracak

 Yazarlarımız
turker erturk

Allah'ın yöntemini öğrenmişler

Gülen Cemaatinin attığı kumpaslar ve yaptığı operasyonlar arkasını dolduracak verilerin toplanması açısından iki kategoriye ayrılıyor. Birinci kategoride hedef kişi ve kurum uzun dönemde gözetim altına ...

Devam