07/10/2017 12:27


Bomba iddia yemek yemiyor tedavi görüyor

Burcu Başoğlu

Öz amcası Murat Başoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Burcu Başoğlu'nun bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü ortaya çıktı

Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından sonra Burcu Başoğlu dış dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek yemiyor, ilaçlarla ayakta duruyormuş. Geçen hafta bir hastanenin rehabilitasyon bölümünde tedavi görmeye başlamış.

Murat Başoğlu ve Hande Bermek 11 Eylül'de boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu ve Hande Bermek Bodrum Gündoğan'daki evlerinde sarmaş dolaş çıkıp sahilde yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Bu totoğrafın ardından arkadaşları Hande Bermek ile görüşmeyi kesmiş.

Kaynak: Posta


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