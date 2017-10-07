Cengiz Kurtoğlu hastaneden çıktı 'iyiyim' dedi

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için gittiği KKTC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Cengiz Kurtoğlu'nun menajeri sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ateş ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Serum takıldı. Sağlık durumu iyi. Bugün İstanbul'a dönüyor. Öğleden sonra da konser için Viyana'ya uçacak"

Cengiz Kurtoğlu da doktorlarıyla birlikte kamera karşısına geçerek 'iyiyim' mesajı verdi.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'de doğdu. Öğrenim hayatını Artvin'de tamamlayan Kurtoğlu, bir süre boyunca memleketinde yer alan çay fabrikasında memur olarak çalıştı.

Arhavi'de kurduğu "Ciha Dağı Efsanesi" adlı orkestra ile müzik dünyasına giriş yaptı. Askerlik görevinin ardından dönüşte bir süre Artvin'de kalan Cengiz Kurtoğlu, 1982 yılında İstanbul'a geldi ve ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından olan Şahin Özer'e gönderdi. 1984'teki ilk albümü olan "Sen Sözden Anlamaz Mısın"ı çıkardı. Ardından popülerliğe ulaşan Kurtoğlu, yıllar boyunca çıkardığı albüm ve şarkılarla Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden oldu.

Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla Türk arabesk müziğinin efsaneleri arasında yer aldı.