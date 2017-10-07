Cengiz Kurtoğlu gece yarısı hastaneye kaldırıldı durumu ciddi

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Cengiz Kurtoğlu KKTC'de apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Arabesk ve fantezi müziğin efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak gece yarısı saat 01.30'da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak Yakın Doğu Hastanesi herhangi bir açıklama yapmazken ünlü sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.