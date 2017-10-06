06/10/2017 08:26


Tanınan damat adayı için Esra Erol'dan flaş çağrı

Esra Erol

Güzel sunucu Esra Erol, geçtiğimiz sezonlarda programda eş adayını arayan damat adayı Yasin için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören Yasin için arkadaşları “Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. A RH negatif kana ihtiyaç var” diyerek kampanya başlatttı ve yakın çevrede oturanlardan yardım istedi.Esra Erol ile Ali Özbir de duruma kayıtsız kalamadı.Damat adayı için seferber olan çift, Instagram sayfalarından kan çağrısında bulundu.


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