Gözaltına alınan oyuncu için karar verildi

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesetlerinin fotoğraflarını yayan Didem Çolak için karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.

'Suç olduğunu bilmiyordum'

Didem Çolak'ın poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Çolak'ın yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Didem Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.