05/10/2017 14:25


Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili aranan kişi yakalandı

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesinin ardından yayınlanan görüntülerle ilgili aranan oyuncu Didem Ç. Konya'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, cinayetin ardından çekilen görüntülerin yayılması ile ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında bir polis memuru gözaltına alınırken, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa da alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti. 

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Ç.’ye gönderdiği, Didem Ç.’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Didem Ç.’nin görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı. 

Yapılan bu tespitin ardından oyuncu Didem Ç, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ancak adreslerinde bulunamadı. Ekipler, Didem Ç.’nin Konya’da olduğunu belirledi. Hemen bir ekip Konya’ya gitti. Didem Ç., yakalanarak İstanbul’a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.


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