05/10/2017 08:17


İrem Derici günler sonra ilk kez sahneye çıktı

İrem Derici

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan şarkıcı İrem Derici, ilk kez Berkay ile beraber Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

Berkay'ın 'Ey Aşk' şarkısına birlikte düet yapan ikilinin performansı izleyicilerden tam not aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici sağlığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bildiğin poşet poşet ilaçlarla geziyorum. 18,30 mide koruyucu, 19.00 antibiyotik, 19.30 folik asit şeklinde.. Hakettim mi? Evet hakettim! O yüzden yaklaşık bir ay daha ilacımızı içeceğiz, evimizde oturacağız, çayımızı demleyip dizimizi izleyeceğiz... ama gel gör ki, dört gün önce taburcu olan bu kadın dayanamadı yine sahneye çıktı. Neden? Çünkü ben manyağım! İş aşkı, sahne aşkı, müzik aşkı diyelim... Bu arada 4 kilo aldım"


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