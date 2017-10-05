Caner Erkin eşi için kesenin ağzını açtı

Geçtiğimiz aylarda Şükran Ovalı ile dünya evine giren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin eşine 7 milyon dolarlık okyanus manzaralı bir ev aldı

‘Porsche Design Tower’ adlı gökdelenden 7 milyon dolara (25 milyon TL) lüks bir rezidans satın almak için kolları sıvadı. Beşiktaşlı yıldız, daha önce aynı yerden rezidans alan arkadaşı Ömer Pınarlı’nın kendisi için yaptığı canlı yayınla rezidans hakkında bilgi sahibi oldu. Eşiyle lüks daireye hayran kalan futbolcu, kaporayı hemen gönderdi.

Caner Erkin’le Şükran Ovalı, 60 katlı 195 metre yüksekliğindeki gökdelenin 30. katındaki 3 yatak odalı ve 4 banyolu rezidansta karar kıldı. Yıllık kazancı ortalama 2.2 milyon euro (yaklaşık 9 milyon 200 bin TL) olan Erkin’in “Kartallar yüksek uçar” sözünü kanıtlar nitelikteki yeni evinin özelliği bununla sınırlı değil. İkili, 600 metrekarelik rezidanslarına lüks araçlarıyla çıkabilecek. Erkin, ligin devre arasında ABD’ye giderek rezidansın satış işlemlerini tamamlayacak. Ünlü futbolcu; yüzme havuzu, sinema salonu ve SPA’nın da olduğu milyonluk rezidansının keyfini önümüzdeki yıl eşi Şükran Ovalı’yla sürecek.

Porsche Design Tower’da büyüklüğü bin 300 metrekare ile 5 bin metrekare arasında değişen 132 daire bulunuyor.En tepedeki Penthouse’un (çatı katı daire) değeri ise 32.5 milyon dolar. Milyarderlerin gözdesi haline gelen gökdelendeki dairelerin fiyatları 5 ila 15 milyon dolar arasında değişiyor. Porsche Design Tower’da daire sahipleri bina içindeki asansörle araçlarını evlerinin içine kadar çıkarabiliyor. Caner Erkin – Şükran Ovalı çifti, 195 metre yüksekliğinde, 60 katlı gökdelenin 30’uncu katında oturacak.