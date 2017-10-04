04/10/2017 14:59


Efe Deprem, Öğretmenlik En Kutsal Meslek

efe deprem

Başrollerinde Alper Saldıran ile Burcu Özberk‘in yer aldığı ‘Badem Şekeri’ sinema filminde, genç ve başarılı oyuncu Efe Deprem rüzgârı esti

Avrupa\Londra - Başrollerinde Alper Saldıran ile Burcu Özberk‘in yer aldığı ‘Badem Şekeri’ sinema filminde, genç ve başarılı oyuncu Efe Deprem rüzgârı esti. Filmde, ‘Orhan Öğretmen’ karakterine hayat veren genç oyuncu, filmin FOX TV ekranlarında 1. bölümünün yayınlanmasının ardından seyirciden büyük beğeni toplamıştı.Yakın zamanda 2. bölümü yayınlanacak olan filmde izleyiciler, Aşağı Delice Köyü muhtarı tarafından kaçırılan ve derme çatma bir okulda öğretmenlik yapmaya zorlanan Orhan Öğretmen’in mücadele dolu hikâyesi ile buluşmaya devam edecek.

 

 

‘ÖĞRETMENLİK EN KUTSAL MESLEK’

Projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Efe Deprem, canlandırdığı ‘Orhan’ karakteriyle ilgili ise; ‘Öğretmenlik, bence en kutsal meslek. Canlandırdığım Orhan karakteri de hikâyesi bakımından benim için en özel karakterlerden biri. Böyle bir proje yer almaktan dolayı çok mutluyum.‘ yorumunda bulundu.


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