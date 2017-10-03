03/10/2017 08:43


Pınar Altuğ açıkladı Vatan Şaşmaz'ın yerine kim gelecek

Pınar Altuğ

Kızı ile birlikte bir film galasına katılan güzel oyuncu Pınar Altuğ, 'Vatan Şaşmaz'ın yerine kim gelecek?' sorusuna yanıt verdi

Çocuklar Duymasın dizisinden rol arkadaşı Vatan Şaşmaz’ı sormaları üzerine açıklamada bulunan güzel oyuncu Pınar Altuğ, Vatan Şaşmaz'ın yerine kimsenin gelmeyeceğini açıkladı ve “Bizim dizide asla gidenin yerine biri gelmez. O her zaman kalbimizde” şeklinde konuştu.

Vatan Şaşmaz'ın cenaze törenine katılan set arkadaşı Pınar Altuğ, “Söyleyecek bir şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim çok eski arkadaşım. 

 

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