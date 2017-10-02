02/10/2017 16:33


Demet Akalın 50 kişinin öldüğü saldırıdan son anda kurtuldu

demet akalın

Ekibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden sanatçı Demet Akalın, bugün Las Vegas'ta meydana gelen saldırıdan kıl payı kurtuldu

Las Vegas'ta konakladığı otele 10 dakika mesafe uzakta gerçekleşen saldırıdan bir kaç saatle kurtulan ünlü şarkıcı iyi olduğunu takipçilerine şu sözlerle duyurdu: 'Ben iyiyim uçaktayım ama ekip arkadaşlarım Vegas'ta kaldı. İnternet anca girdi uçakta... Korkunç! Elim, ayağım titredi. Birkaç saat önce oradaydım'

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