Murat Başoğlu ve Hande Bermek el ele görüntülendi

Öz yeğeni ile aşk yaşadığına dair görüntülerin yayınlanmasının ardından eşi Hande Bermek ile boşanan Murat Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Murat Başoğlu ile boşandığı eşi Hande Bermek'in beraber çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı

Posta Gazetesinin haberine göre; Murat Başoğlu ve Hande Bermek dün sabah 11.45’te Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde görüntülendi.

Çift evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra Başoğlu ve Bermek el ele dışarı çıktı.Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü. Çiftin 14 yaşında bir oğulları var.