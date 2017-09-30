Emre Aydın konserinde ortalık savaş alanına döndü

18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında sahne alan şarkıcı Emre Aydın konser sırasında zor anlar yaşadı

Emre Aydın'ın verdiği konser sırasında alkollü bir grup genç genç kızlara rahatsızlık verince ortalık bir anda savaş alanına döndü.Festival kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında sahne alan ünlü sanatçı Emre Aydın yaklaşık 15 bin hayranını doyasıya coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ve birbirinden değişik şarkılarla hayranlarını coşturan Emre Aydın, sahne önünde çıkan kavgaya rağmen şarkısını kesmedi.

Sahnenin ön tarafında bulunan ve alkollü olduğu belirlenen bir grup genç etrafındaki genç kızlara rahatsızlık verince ortalık bir anda savaş alanına döndü. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavgada alkollü gençler konser alanından çıkarılınca son buldu.