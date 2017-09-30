İkili hakkında ortaya atılan iddia Gupse Özay'ı sinirlendirecek

Kiralık Aşk dizisiyle herkesi kendine hayran bırakan Elçin Sangu-Barış Arduç ikilisi yeni sinema filmleri için Heybeliada’da kurulan kampta iddiaya göre gece boyunca aynı odada kalmış

İddiaya göre telefonda sevgilisi Yunus Özdiken ile kavga eden Elçin Sangu, ağlayarak odasına gitmiş ve gece boyunca kimseyle görüşmemiş. Ertesi sabah set çalışanları Sangu'nun karşı odasında kalan Barış Arduç'un kapısını çalmış ancak uzun uğraşlara rağmen Arduç kapıyı açmamış.

Gürültüler sonrasında Elçin Sangu'nun kapısı açılmış ve Barış Arduç, Sangu'nun odasından çıkmış. Set çalışanlarını karşısında görünce panikleyen Sangu, “Yunus ile kavga ettik, Barış'la da odamda dertleştik” açıklamasını yapmış. Bu dedikodu Gupse Özay'la uzun süredir aşk yaşayan Barış Arduç'un da başını ağrıtacağa benziyor.

Kaynak: Sözcü