Ali Sunal aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Güzel sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile Ali Sunal'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilmişti

Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” kampanyasına destek olmak toplantıya katılan Ali Sunal, Defne Samyeli ile arasında çıkan ‘Aşk yaşıyorlar’ haberine isyan etti. ‘Evet arkadaşım ama biz buna güldük geçtik, buluşur yemek yeriz, bu aşk yaşıyorlar anlamına mı geliyor, çok samimi arkadaşım o kadar, kimden nereden çıkıyor bu haberler anlamıyorum’ dedi.