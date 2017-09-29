29/09/2017 12:20


Yılın aşk bombası Defne Samyeli ve Ali Sunal aşk mı yaşıyor

Defne Samyeli

Güzel sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin Ali Sunal ile aşk yaşadığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düştü

Takvim Gazetesinin yaptığı habere göre 45 yaşındaki Defne Samyeli, 1 aydır 40 yaşındaki oyuncu Ali Sunal ile arkadaşlığının boyutunu ilerletti.Yakın dostları aracılığıyla tanışan ikilinin 1 aydır da gizli gizli görüştüğü konuşuluyor. Daha önce birbirlerini sosyal medyada takip etmeyen Defne Samyeli ile Ali Sunal, takipleşmeye de başladı.

Güzel oyuncu, geçen gün 40 yaşına giren Ali Sunal için 'La Scarpetta' adlı mekanda düzenlenen sürpriz doğum günü partisine de katıldı.

Şimdilik birbirlerini tanıma aşamasında oldukları konuşulan ikiliden Defne Samyeli, yaş günü partisinde çekilen kareleri de "İyi ki doğmuşsun. Hep beraber nice mutlu senelere. Hayat pijama rahatlığında olsun" notuyla paylaştı.

Oyuncu Gökçe Bahadır'la 6 aylık evliliği 2012'de biten Ali Sunal ile Defne Samyeli'nin bu buluşmalarının sebebinin ise dostluk mu yoksa aşk mı olduğunu da önümüzdeki günler gösterecek.


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