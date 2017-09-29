29/09/2017 09:37


Kurtlar Vadisi Vatan filmine Köln'de yoğun ilgi

Kurtlar Vadisi Vatan

Kurtlar Vadisi Vatan filminin Köln'de yapılan galasına ilgi büyük oldu

Cinedom Köln'de gerçekleştirilen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izlediler.

Filmin gösterimi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Necati Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl önce Kurtlar Vadisi'ni Almanya'nın yasaklamak istediğini, bugün ise Hollanda'dan bu tür haberler aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa'dan demokratik olarak söz ediyorlar, bakalım demokratik olup olmadıklarını göreceğiz." dedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi hayranlarına da seslenen Şaşmaz, dizinin ismini "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak değiştirdiklerini, önümüzdeki günlerde tekrar televizyon ekranlarına döneceklerini müjdeledi.

Kurtlar Vadisi Vatan çekimlerinde en çok aksiyon sahnelerinde zorlandıklarını kaydeden Şaşmaz, "Aslında aksiyon sahneleri çekmeye çok alışığız. Ancak bu sefer 700 kişilik bir ekiple bu kareografiyi kurmak biraz zor oldu. Sağolsunlar oyuncu arkadaşlar, figürandan dublörüne kadar Polat Alemdar'ı yani beni tanıdıkları için komutlara çok güzel uydular ve filmde de bu aksiyonun etkisini göreceksiniz, çok güzel oldu ama bunu oluşturabilmek zor oldu." şeklinde konuştu.

 

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