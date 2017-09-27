27/09/2017 08:51


İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

İrem Derici

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan popçu İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi

İrem Derici yoğun bakımdan alınıp normal odaya götürüldü.Ünlü popçu kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, sevenlerinei çini dökmüştü. Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı. , ‘Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük… Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!’


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