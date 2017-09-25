25/09/2017 19:18


Deerdef ve Zamansız Kapsül Londra Moda Haftasında

Deerdef İlkbahar-Yaz 2018

Deerdef İlkbahar - Yaz 2018 ve zamansız koleksiyonlarının öngörünümleri iki bölüm olarak 22 Eylül 2017 tarihinde Southwark’daki Gizli Bahçe olarak bilinen Ev Bar`da gerçekleştirildi.

Deerdef defilesinin organizasyonu ve kareografisi Londra’da yaşayan ünlü moda danışmanı Zeynep Ober tarafından yapıldı. Defilenin birinci ve ikinci bolumleri flüt sanatcisi Koza Unal`in iştirak ettiği klasik müzik dinletisiyle basladı.Defileye TBCII Müdürü Yavuz Sökmen, MUSIAD Başkan Yardımcısı Nuri Bulgurcu ve sanatçı Renk Erbil katıldı. Londra’da yaşayan seçkin bir kesimin katıldığı dile izleyiciler tarafından tam not aldı.

 

Zeynep Ober imzası

 

İlkbahar - Yaz 18 koleksiyonunda Deerdef`in vazgeçilmez renkleri siyah ve beyaz baskın olarak yer alırken mavi ve pembe pastel tonları yumuşak bir dokunuş sağlıyor. Ağırlıklı olarak elbiseler, yelek şort takımların yer aldığı koleksiyonda çift renk kombinasyonlar ile sunulan tasarım modeller ipek, sifon ve simli kumaşlardan meydana geliyor. Derin kumaşlarda, ‘V’ ve üçgen kesimlerle değişik kumaşların harmanlandığı modeller ile zarif bir şıklık amaçlanıyor.

 

 Değer Y. Öztürk

 

Kadın hazır giyiminde beşinci koleksiyonunu tanıtan Deerdef tasarım direktörü Değer Y. Öztürk yeni sezon modelleri şöyle özetliyor: ‘Kadınların dolaplarında tek giyimlik değil, zamansız olarak farklı okazyonlarda giyebilecekleri sade ve sık modellere ihtiyaçları vardır. Bu bakış açısından yola çıkarak tasarım sürecinde sade ve şık ana renklere konsantre olarak modeller üzerinde yaka, kol veya bir yırtmaç detayı gibi zarif dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz. Deerdef modellerini gerçek kadınlardan ilham alarak tasarlarken, Deerdef giyen kadınların kendilerini her zaman özgüvenli, positif enerji dolu ve şanslı hissetmelerini diliyoruz ‘.

 

 

Flüt sanatcis Koza Unal

 

 

 

 

 

 

Değer Y. Öztürk ve Zeynep Ober

 

Renk Erbil, Devrim Karabulut(sagdan sola)

 

( Fotoğraflar: Şeref Özdemir )


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