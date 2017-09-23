23/09/2017 10:39


Aslışah Alkoçlar'un yeni cipinin fiyatı dudak uçuklattı

Aslışah Alkoçlar

Babası Ender Alkoçlar'ın kendisine aldığı ciple görüntülenen Aslışah Alkoçlar'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı

Son zamanlarda Şeyma Subaşı ile tartışmasıyla adından bahsettiren Aslışah Alkoçlar bu kez yeni cipi ile konuşuluyor. Babası Ender Alkoçlar’ın 350 bin liraya aldığı hediye üzerine bu jestle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Test sürüşü yapıp çok beğendiğim, babamın da bunun üzerine benim için satın aldığı söylendi ama test sürüşü yapmadım. Beğendim, babam da aldı. Normal bir hediye yani...”


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