Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıklamıştı. Buna tepki çekmek isteyen sanatçı Kıraç bir klip çekti

Kıraç'ın klibinin yonetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. Şarkının söz ve müziği ise sanatçının kendisine ait. Kıraç klibini sosyal medyada "Hey! Size söylüyorum! Kerkük Türk değilse bu türkü kimin!" mesajıyla duyurdu. Kıraç’ın seslendirdiği “Kerkük Zindanı” türküsünü daha önce de Cem Karaca seslendirmişti.

İşte Şarkının sözleri

Kerküğün zindanına attılar beni

Mazlumlar sürüsüne kattılar beni

Bir yanım dağladılar ateşle annem

Ne suçum ne günahım yaktılar beni

Türkmen obalarından göçen anneler

Ne yuvaları kalmış ne de haneler

Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım

Elbet bir gün güler bize seneler

KIRAÇ- KERKÜK ZİNDANI KLİBİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLA