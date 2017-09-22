22/09/2017 14:53


Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor

Kıraç

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıklamıştı. Buna tepki çekmek isteyen sanatçı Kıraç bir klip çekti

Kıraç'ın klibinin yonetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. Şarkının söz ve müziği ise sanatçının kendisine ait. Kıraç klibini sosyal medyada "Hey! Size söylüyorum! Kerkük Türk değilse bu türkü kimin!" mesajıyla duyurdu. Kıraç’ın seslendirdiği “Kerkük Zindanı” türküsünü daha önce de Cem Karaca seslendirmişti.

İşte Şarkının sözleri

Kerküğün zindanına attılar beni

Mazlumlar sürüsüne kattılar beni

Bir yanım dağladılar ateşle annem

Ne suçum ne günahım yaktılar beni

Türkmen obalarından göçen anneler

Ne yuvaları kalmış ne de haneler

Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım

Elbet bir gün güler bize seneler

KIRAÇ- KERKÜK ZİNDANI KLİBİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLA


uber taksi
Uber taksi Londra'da yasaklandı
yoğun bakımda sigara
Türkiye'nin tepkisini çeken görüntüler hakkında flaş gelişme
barcelona
Flaş öğrenciler Barcelona Üniversitesini işgal etti
Arakan
Arakan'da çekilen fotoğraf dünyayı sarstı
Kıraç
Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor
İlgili Haberler
Gözde Baddal

Miss Turkey finalisti ilk 10'a giremeyince bakın neler yazdı

ferhat göçer

Ferhat Göçer doktorluk hakkında kararını verdi

Vatan Şaşmaz

Tamer Karadağlı açıkladı Vatan Şaşmaz yerine kim gelecek

İrem Derici

Eski sevgilisinden İrem Derici'ye ziyaret

Son Dakika Haberleri
uber taksi

Uber taksi Londra'da yasaklandı

yoğun bakımda sigara

Türkiye'nin tepkisini çeken görüntüler hakkında flaş gelişme

barcelona

Flaş öğrenciler Barcelona Üniversitesini işgal etti

Arakan

Arakan'da çekilen fotoğraf dünyayı sarstı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam