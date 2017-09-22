Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıklamıştı. Buna tepki çekmek isteyen sanatçı Kıraç bir klip çekti
Kıraç'ın klibinin yonetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. Şarkının söz ve müziği ise sanatçının kendisine ait. Kıraç klibini sosyal medyada "Hey! Size söylüyorum! Kerkük Türk değilse bu türkü kimin!" mesajıyla duyurdu. Kıraç’ın seslendirdiği “Kerkük Zindanı” türküsünü daha önce de Cem Karaca seslendirmişti.
İşte Şarkının sözleri
Kerküğün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Elbet bir gün güler bize seneler