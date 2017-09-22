22/09/2017 11:42


Miss Turkey finalisti ilk 10'a giremeyince bakın neler yazdı

Gözde Baddal

Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci Itır Esen oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden Gözde Baddal ise yarışma sonucunda büyük hüsran yaşadı

20 finalist arasında yer alan ancak ilk 10'a girmeyi başaramayan Battal, öfkesini  9bin 938 kişi tarafından takip edilen Twitter sayfasıda dile getirdi. "Allah hepinizin belasını versin. Yalak değiliz diye bunlar oluyor hep. Kendimi yedirtmem kimseye anlatabildim mi?"

O HESAP BENİM DEĞİL DEDİ AMA...

Çıkan haberlerin ardından Gözde Baddal Instagram sayfasında 'bahsi geçen hesap bana ait değil' açıklaması yaptı.Kendi hesabı olduğunu söylediği 'baddal_gozde' hesabının bugün açılmış olması ve sadece 28 takipçisinin bulunması ise şüphe uyandırdı.


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