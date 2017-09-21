21/09/2017 16:53


Tamer Karadağlı açıkladı Vatan Şaşmaz yerine kim gelecek

Vatan Şaşmaz

Bir radyo programına katılan oyuncu Tamer Karadağlı, Vatan Şaşmaz'ın vefatının ardından dizideki 'Engin' karakteri yerine gelecek isimle ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz ay eski manken Filiz Aker tarafından vahşice öldürülen oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'la ilgili konuşan Karadağlı, "Duygusal anlar yaşadım. Aynı seti paylaştığımız için duygulandık" dedi.

Ünlü oyuncu, "Engin karakterini Vatan oynuyordu. Ancak bir daha gelmeyecek. Başka bir şehre gidecek. Vatan’ı kaybettik ama 'Engin’i de kaybettik. Bir başkası oynamayacak. Vatan’ın en ufak bir saygısızlığını görmedim” şeklinde konuştu.


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