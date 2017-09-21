Eski sevgilisinden İrem Derici'ye ziyaret

Bir süredir hastanede tedavi altında olan şarkıcı İrem Derici'yi eski sevgilisi Lider Şahin hastanede ziyaret etti

İrem Derici'nin yoğun bakımda olduğunu öğrenen eski erkek arkadaşı Lider Şahin İtalya'da tatildeydi. Genç müzisyen İrem'in yoğun bakımda olduğunu öğrenince ilk uçakla İstanbul'a döndü. Ve tüm gün hastanenin bahçesinde İrem'i bekledi.

Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlığıyla ilgili şunları söyledi: İrem Hanım'ı iki gün önce hastanemize transfer ettik. Genel durumu geldiği güne göre daha iyi. Şuan bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor, gazete okuyabiliyor.Kendisi bir hafta önce bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedavi altına alındı. Sıvı kaybı olmuş hastamızda, sıvılar verilmiş. Normalde vücut, sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda dengesiz gitmiş. Ve bundan dolayı solunum sıkıntısı olmuş. Vücuda yeterinde oksijen gitmediği için, yoğun bakıma alındı.Bazı değerleri istediğimiz gibi yerine oturmadı. Bunun günler içinde azalacağını ve düzeleceğini düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi haberler vereceğimizi düşünüyoruz.